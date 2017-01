16 osób oskarżonych ws. korupcji wyborczej. Wśród nich burmistrz, Jerzy O.

W toku śledztwa ustalono, że Jerzy O. podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2010 roku przekazał trzem współoskarżonym butelki z alkoholem. W ten sposób chciał skłonić ich do oddania głosu na siebie, jako kandydata na stanowisko burmistrza Pyrzyc. Odbyło się to za pośrednictwem innego oskarżonego – Marka L. W latach 2010-2014 Jerzy O. sprawował funkcję burmistrza Pyrzyc.

Podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2014 roku Jerzy O. nakłaniał członków Obwodowych Komisji Wyborczych do bezprawnego przekazania mu informacji przed zamknięciem lokalu wyborczego o frekwencji wyborczej, wynikach głosowania oraz osobach, które nie przystąpiły do głosowania.

Skorumpowani mieszkańcy gminy

Prokurator oskarżył również dziewięciu mieszkańców Gminy Pyrzyce. Zarzucił im udzielanie lub przyjęcie korzyści majątkowej w postaci butelek z alkoholem, w celu skłonienia do oddania głosu na Jerzego O. Do czynów tych dochodziło w okresie poprzedzającym drugą turę wyborów samorządowych w 2010 i 2014 roku.

Na ławie oskarżonych zasiądzie również 2 członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Prokurator zarzuca im bezprawne informowanie Jerzego O. o frekwencji wyborczej, liczbie osób, które głosowały oraz o wynikach wyborów. Miało to miejsce podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2014 roku.

Oskarżona została także Iwona S. To funkcjonariusz publiczny - referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Sprawując tę funkcję nie dopełniła ona ciążących na niej obowiązków służbowych. Na jedenastu pełnomocnictwach do głosowania poświadczyła nieprawdę, co do faktu złożenia w jej obecności oświadczeń o upoważnieniu innej osoby do głosowania, podczas gdy wola ta nie została wyrażona przed nią. Przy pomocy tak wystawionych pełnomocnictw kolejnych troje oskarżonych wzięło udział w głosowaniu i oddało głosy w imieniu uprawnionych do głosowania.