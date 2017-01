Bochenek krytykuje posłów opozycji, którzy weszli do Sali Kolumnowej. „Zamiast pracować, robili sobie selfie”

Rzecznik rządu Beaty Szydło zauważył, że posłowie opozycji, którzy znaleźli się w Sali Kolumnowej „zamiast pracować, zaangażować się w głosowania, chodzi po sali, nagrywali zupełnie nieuzasadnione filmiki, robili sobie selfie, a później wychodzili z sali i mówili, że nie mogli wziąć udziału w posiedzeniach”. – Kompletnie nie byli zainteresowani pracą – dodał.

Wyjście awaryjne

Bochenek odniósł się również do informacji, dotyczących zakupu mobilnych maszynek, które umożliwiają głosowanie poza salą plenarną. – Być może takie maszynki są zamówione, natomiast zawsze warto być zabezpieczonym, mieć wyjście awaryjne, bo gdyby się znowu okazało, że opozycja ma jakieś nieskoordynowane, dziwne zamiary co do uniemożliwienia przeprowadzenia posiedzenia Sejmu, to posiedzenie Sejmu powinno się odbywać na Sali Kolumnowej – stwierdził.

Przesunięte posiedzenie?

Rzecznik rządu był pytany również o możliwość przesunięcia posiedzenia Sejmu, które zaplanowane jest na 11 stycznia. – Wszystko zależy od marszałka Sejmu, bo to on zarządza posiedzeniami, on je zwołuje, on również wyznacza miejsca i czas – podkreślił. – Myślę, że Polacy już obserwują od kilkunastu dni, jak bardzo mocno kompromitują się politycy opozycji, jak bardzo wypalił się ten protest i właściwie zasadność jego prowadzenia – ocenił Bochenek.

Nowe nagranie z Sali Kolumnowej

4 stycznia Kancelaria Sejmu opublikowała nagranie z kamery bezpieczeństwa z 33. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej. W komunikacie Kancelaria Sejmu zaznacza, że „wideo nie posiada fonii, ponieważ administrowana przez Straż Marszałkowską kamera bezpieczeństwa nie nagrywa dźwięku”. Nagranie jest dostępne na stronie Sejmu RP. Jego jakość jest słaba, jednak kamera od czasu do czasu robi zbliżenie na posłów zgromadzonych w Sali Kolumnowej.