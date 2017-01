Kosiniak-Kamysz: Coraz więcej ugrupowań mówi językiem PSL. Potrzeba mądrości ludowej w kryzysie

Przypomnijmy, że od piątku 16 grudnia w Sejmie trwa protest polityków Platformy Obywatelskiej i.Nowoczesnej. Posłowie domagają się wolności mediów w parlamencie oraz powtórzenia głosowania m.in. nad ustawą budżetową, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej. Nie zgadzają się również z wykluczeniem z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Marka Kuchcińskiego.

– Nikomu korona z głowy nie spadnie, jak nabierze trochę pokory, spojrzy krytycznie czasem na swoją postawę, nie tylko na postawę innych, bo z tym drugim my nie mamy problemów w polskiej polityce – tłumaczył przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. W opinii Kosiniaka-Kamysza „w polityce brakuje dzisiaj stabilizatora, którym przez wiele lat był PSL, który stabilizował i na przykład blokował radykalne czy liberalne zapędy Platformy, a dzisiaj nie ma kto blokować radykalnych zapędów PiS-u”. – Ta pozycja którą mamy dzisiaj. Czy my tyle samo możemy w opozycji? Tyle samo, co 130 posłów Platformy czy 30 posłów Nowoczesnej? Czy pozycja partii opozycyjnych jest porównywalna? – mówił polityk Ludowców

Zdaniem szefa PSL prezydent Andrzej Duda „miał niebywałą okazję zaraz po rozpoczęciu konfliktu do jego zakończenia”. – Wydawało się wówczas, że ją wykorzystuje w dobrym tego słowa znaczeniu. Spotkał się ze wszystkimi liderami. A później przyjął wersję PiS-u, nie zorganizował całościowego spotkania i tego szkoda, ale teraz ma jeszcze szansę, troszkę w innym obszarze, chodzi o edukację, bo zostały już tylko kilka dni do 9 stycznia – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że „czasu na rozwiązanie sporu jest coraz mniej”. – Chyba została ta przestrzeń bardziej przesunięta do parlamentu, bardziej widzę nadzieję w tym, że coraz więcej ugrupowań mówi językiem PSL-u, mówiąc o kompromisie i dialogu. Do czego to doszło? – stwierdził polityk dodając, że „potrzeba mądrości ludowej w całym kryzysie”. Lider PSL zaznaczył, że „ma nadzieje, iż nie dojdzie do sytuacji, gdy mamy Sejm na Sali Kolumnowej”. – Jeśli będą dwa Sejmy 11 stycznia, to ja bym nie wziął udziału w jednym, ani drugim – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.