Ciąg dalszy „KonfettiGate”. Są kary dla policjantów

Jak podaje tvn24.pl, ukaranych zostanie dwóch wysokich rangą oficerów podlaskiej policji: naczelnik wydziału prewencji oraz dowódca oddziałów prewencji. Karą ma być rozmowa dyscyplinarna, która zostanie odnotowana w aktach osobowych. Oznacza to, że ukarany oficer przez rok nie będzie mógł awansować ani otrzymać premii.

„KonfettiGate”

Przypomnijmy, wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński był głównym gościem oraz odpowiadał za współorganizację Święta Niepodległości w Augustowie. Jedną z atrakcji był przelot helikoptera nad miastem, z którego rozrzucono biało-czerwone konfetti. Jak ustalił portal tvn24.pl, wycinaniem konfetti (zakupiono karty, które należało pociąć) zajmowali się policjanci pionu prewencji z Białegostoku.

Gdy sprawę nagłośniły media, rzecznik białostockiej jednostki wyjaśniał, że do cięcia konfetti oddelegowano funkcjonariuszy, którzy do służby przystąpili trzy dni wcześniej. Inną wersję przedstawiają policjanci, którzy twierdzą, że "cięli wszyscy". Komenda Główna Policji zażądała wyjaśnień w tej sprawie.

„Sprawy nie ma”

Do sprawy odniósł się wiceminister Zieliński. W rozmowie z RMF FM stwierdził, że „sprawy w ogóle nie ma”. – Sprawa jest prześmiewczo rozdmuchiwana, uważam, że jej w ogóle nie ma – powiedział Zieliński. Wiceszef MSWiA dodał również, że mieszkańcy Augustowa są zachwyceni tegorocznymi obchodami Święta Niepodległości. – Dziękują organizatorom – nawet ze łzami w oczach – za to, że taka uroczystość miała miejsce – powiedział.

Zieliński powtórzył też to, co powiedział wcześniej rzecznik białostockiej jednostki. Przekonywał, że kartoniki cięli tylko Ci policjanci, którzy mieli zbyt krótki staż, przez co nie mogli nawet wyjść na patrol.