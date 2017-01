Brutalne zabójstwo w Świnoujściu. Jest list gończy za 26-latkiem

26-latek ostatnio mieszkał w Świnoujściu przy ul. Krzywej. Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu w związku z zabójstwem 19-letniego Piotra Wawrzynowicza, do którego doszło 29 grudnia 2016 roku. Jak podaje portal tvn24.pl, ciało 19-latka ze śladami ciężkiego pobicia i ranami kłutymi znaleziono 30 grudnia.

Policja prosi o informacje

Policja wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji. „Ostrzega się, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5” - podkreślono. Śledczy zapewniają również o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej.

Wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego Pawła Włodarczyka należy kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu przy ulicy Krzywoustego 21, telefon 91-32-67-540, 91-32-67-551 bądź kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem 997 lub 112.