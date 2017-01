Kijowski: Nie widzę potrzeby zawieszenia swojego przewodnictwa w KOD

Zapytany o to, czy zaszkodził Komitetowi Obrony Demokracji, Mateusz Kijowski odparł, że nic mu na ten temat nie wiadomo. – Cała ta sytuacja jest mocno niezręczna. Oczywiście już dzisiaj to powtarzałem wielokrotnie. Jeżeli jest to problem to byłby to mój problem, a nie KOD-u – stwierdził. Zdaniem lidera KOD informacje o fakturach wystawianych KOD-owi przez jego firmę są elementem przedwyborczej kampanii (KOD planował wybory lidera oraz struktur regionalnych - red.). Zapytany, czy nie widzi potrzeby zawieszenia swojego przewodnictwa w KOD, odpowiedział, że nie. – Za dwa miesiące rozstrzygną się wybory władz stowarzyszenia KOD i wtedy zostanie to w demokratyczny sposób zweryfikowane – podkreślił.

Kijowski podkreślił, że nie słyszał wielu komentarzy uderzających w KOD. – Komitet Obrony Demokracji to są setki tysięcy ludzi tak naprawdę, którzy są zjednoczeni wokół troski o Polskę. Oczywiście, że ta sytuacja, która się wydarzyła z tymi fakturami zostanie w całości wyjaśniona. Nie ma tutaj żadnego nadużycia ani żadnej jakby sensacji – tłumaczył.

Lider KOD odniósł się również do słów Władysława Frasyniuka, w opinii którego „sprawa wokół faktur jest przykrą porażką stowarzyszenia KOD, które jest skonfliktowane, nieudolne i nie jest zdolne do wspólnych działań”. – To jest jakaś diagnoza stanu stowarzyszenia, a nie w wyniku tych wydarzeń (sprawy faktur - red.) – wyjaśnił Kijowski.

Szef stowarzyszenia zaznaczył, że sprawa faktur zakończyła się kilka miesięcy temu. – To się skończyło kilka miesięcy temu, trwało przez pół roku, więc i tak z tego co pamiętam było chyba 6 faktur ostatnio, więc to są te pieniądze. Ja prowadziłem firmę, to są kwoty brutto, od których został odprowadzony podatek VAT, podatek od dochodów, ZUS, były ponoszone różnego rodzaju koszty na bieżąco, więc to nie są pieniądze przekazywane dla mnie – powiedział na antenie radia RMF FM.

– Ja nie przelewałem sobie nigdy pieniędzy sam, nie składałem sobie żadnych zleceń osobiście i nie podejmowałem tych decyzji osobiście. Zresztą w czasie ich podejmowania wstrzymywałem się od głosu, nie głosowałem w tej sprawie – podkreślił lider KOD. – Gdyby nie było takiej decyzji, to by nie doszło do wystawienia faktur, zaakceptowania ich i wypłacenia tych kwot – mówił Kijowski komentując oświadczenie zarządu KOD. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej członkowie Komitetu Obrony Demokracji zaprezentowali swoje stanowisko w związku z aferą jaka wybuchła wokół Mateusza Kijowskiego. Radomir Szumełda, jeden ze współzałożycieli ruchu, poinformował, że planowany jest audyt zewnętrzny w KOD.