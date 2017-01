Apel biskupa do premier w związku z protestem głodowym przeciwko powiększeniu Opola. „Sytuacja nabiera coraz bardziej dramatycznego kształtu”

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 stycznia 2017 roku Opole ma być powiększone o niemal jedną trzecią terytorium gminy Dobrzeń Wielki. Oznacza to, że miejsce zamieszkani zmieni niemal 5 z 15 tysięcy mieszkańców. Do Opola miałyby także zostać przyłączone grunty na których znajdują się zakłady przemysłowe, w tym elektrownia Opole. Budżet gminy miałby się skurczyć o 40 mln zł. Protestujący alarmują, że pracę stracić może nawet 300 osób. Od 10 dni w gminie trwa protest głodowy.

„Pierwsze osoby były już odwiezione do szpitala”

W związku z protestem głodowym w Dobrzeniu Wielkim biskup Andrzej Czaja wystosował list do premier Beaty Szydło, w którym zwraca się do szefowej rządu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sytuacji. Duchowny zwraca uwagę na to, iż protest głodowy trwa już od 10 dni. „Jest to desperacki akt kilkunastu osób z gminy Dobrzeń Wielki w związku z przyłączeniem znacznej części gminy do miasta Opola. Owocem podjętej przeze mnie mediacji jest wyrażona przez przedstawicieli protestujących gotowość odwołania protestu głodowego z momentem przyjazdu do nich ministra Mariusza Błaszczaka” – napisał biskup dodając, że od dwóch dni protestujący oczekują na przyjazd szefa MSWiA.

Duchowny podkreślił, że „sytuacja nabiera coraz bardziej dramatycznego kształtu”. „Pierwsze osoby były już odwiezione do szpitala. Wrócili jednak i wraz z pozostałymi dalej głodują, i nie mają zamiaru przerwać protestu. Jestem głęboko zaniepokojony, żeby nie powiedzieć przerażony tym, co może się wydarzyć, a przecież można temu zapobiec. Protestujący oczekują przyjazdu kogoś z rządu, aby mogli przedstawić swój punkt widzenia na temat procedowania i skutków przyłączenia ich gminy do Opola. Wołają o wysłuchanie” – czytamy w liście. W związku z tym biskup zaapelował do premier Beaty Szydło o delegowanie przedstawiciela do Dobrzenia. W opinii bp Andrzeja Czaji przyjazd przedstawiciela rządu pozwoli nie tylko na zawieszenie protestu głodowego, ale również umożliwi konstruktywny dialog władz miasta z protestującymi. Duchowny podkreślił, że nie staje w obronie żadnej ze stron. „Nie mogę stać bezczynnie i milczeć. Dramat podziału i wielkiego sporu jest już faktem, ale nie jest za późno, by zapobiec czemuś więcej” – zaznaczył. Biskup zwrócił się również z apelem do protestujących o roztropność i rozwagę.

Przeciwko czemu protestują mieszkańcy?

Henryk Wróbel, wójt gminy Dobrzeń Wielki tłumaczył, że protest mieszkańców jest spowodowany tym, że po podziale gminy i przyłączeniu części miejscowości do Opola, będzie ona otrzymywała znacznie mniej środków finansowych. – Będziemy musieli poradzić sobie z olbrzymią dziurą budżetową. A będziemy sobie radzić w ten sposób, że będziemy likwidować wiele aktualnych działalności gminy – podkreślił.

– Chcemy zamanifestować swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje w gminie. Przeciw ej bucie i arogancji, która ma miejsce. Nasze słowo i nasz sprzeciw został odrzucony wszędzie – stwierdziła jedna z uczestniczek protestu. Mieszkańcy gminy podkreślają, że„ich głos nie został ujęty przez wojewodę w momencie procedowania całego wniosku”. – Zdecydowana większość w konsultacjach społecznych opowiedziała się przeciw przyłączeniu do Opola. To dla nas rzecz bulwersująca, że obecnie nikt na to nie patrzy – wyjaśniła dodając, że „od ponad roku mieszkańcy gminy walczą, blokują drogi, piszą pisma i proszą o spotkanie z politykami i z panią premier”.