Byli przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia. Szuka ich policja

Do zdarzenia doszło w dniu 16/17 grudnia tego roku przed gmachem Sejmu RP. Nieznane dotąd osoby miały naruszyć porządek prawny. Policja opublikowała wizerunki osób, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem.

„Każdy kto rozpoznaje tych mężczyzn proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2” - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie stołecznej policji. Policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Informacje można przekazywać dzwoniąc na nr tel. 22 603 65 83 od poniedziałku do piątku w godz. 8-21 lub z dyżurnym Komendy Stołecznej Policji na nr tel. 22 603 65 55. Śledczy zapewniają całkowitą anonimowość.

Protest przed Sejmem

Przypomnijmy, 16 grudnia przed Sejmem zaczęła się demonstracja w związku z wydarzeniami, które miały miejsce tego dnia w parlamencie. Wtedy część opozycji rozpoczęła trwający do tej pory protest w sali plenarnej. Politycy domagają się wolności mediów w parlamencie oraz powtórzenia głosowania m.in. nad ustawą budżetową, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej. Nie zgadzają się również z wykluczeniem z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Politycy spędzili na sali posiedzeń plenarnych święta oraz zapowiedzieli, że nie opuszczą jej do 11 stycznia.