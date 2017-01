Aptekarze grożą, że pozwą Skarb Państwa na 10 miliardów zł

Prezes Związku Pracodawców Aptecznych w rozmowie z radiem RMF FM podkreślił, że jeżeli ustawa wejdzie w życie „zdewastuje polski rynek apteczny i zaszkodzi pacjentom” . – Dziesięć miliardów złotych to szacunkowe straty, jakie poniosą polscy właściciele aptek. To rodzinne firmy, budowane dużym wysiłkiem – mówił Marcin Piskorski. – Nowe przepisy to bardzo duży cios w tych przedsiębiorców, którzy przez 27 lat, od upadku komunizmu, rozwijali ten sektor, oddali ten sektor. Oddali mu całe życie, to bardzo często dorobek ich życia – podkreślił.

Według nowych przepisów apteki prowadzić będą mogli tylko farmaceuci, którzy mogą być właścicielami nie więcej niż czterech lokali. – Ta regulacja uderzy już w istniejące apteki. Właścicieli sieci będą mogli apteki tylko tracić, co obniży wartość już istniejących lokali. Banki nie będą chciały udzielać takim aptekom kredytów na finansowanie zaopatrzenia – tłumaczy Piskorski.

Według autorów nowych regulacji, mają one przyczynić się do zapobiegania „monopolizacji rynku usług farmaceutycznych i przejęcia go przez duże, międzynarodowe podmioty”. – To polscy przedsiębiorcy swoją pracowitością ten sektor postawili. Co więcej w ostatnich latach międzynarodowe firmy wycofywały się z tego rynku, bo nie wszystkie koncerny potrafią, albo chcą działać przy takich niskich marżach – wyjaśnia prezes Związku Pracodawców Aptecznych.