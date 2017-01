Papież pozdrowił Orszak Trzech Króli w Warszawie. „W naszym życiu także są światła, które błyszczą i nakierowują”

Na placu Świętego Piotra zgromadzili się turyści przybyli z Malty, Polski oraz Stanów Zjednoczonych. – Obejmuję moim błogosławieństwem uczestników wielkiego Orszaku Trzech Króli, który odbywa się w Warszawie z udziałem wielu rodzin i wielu dzieci – powiedział w trakcie uroczystości papież. Pozdrowił ponadto uczestników orszaku, który przybył do Watykanu z Umbrii.

Nawiązując do gwiazdy, za którą poszli Trzej Królowie, papież podkreślił, że w naszym życiu również są gwiazdy, „światła, które błyszczą i nakierowują”. – To do nas należy wybór, za którymi podążać. Są światła migocące, które święcą i gasną, jak małe satysfakcje w życiu. Nawet jeśli są dobre, nie wystarczają, bo trwają krótko i nie dają pokoju, którego szukamy – mówił Franciszek. – Są też światła oślepiające - pieniędzy i sukcesu, które obiecują wszystko i natychmiast – dodał. – Są uwodzicielskie, ale swą siłą oślepiają i sprawiają, że przechodzi się od marzeń o chwale do nieprzeniknionych ciemności – podkreślił. Zaznaczył jednak, że ten kto pragnie światła wychodzi ze swoich ograniczeń i poszukuje. – Nie pozostaje w zamknięciu, nieruchomo patrząc na to, co dzieje się dookoła – tłumaczył.