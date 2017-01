Politycy komentują ekspertyzy dot. kryzysu parlamentarnego. „Wachlarz propozycji” czy „zły zwiastun”?

Kancelaria Sejmu w czwartek na swojej stronie internatowej opublikowała ekspertyzy prawne dotyczące trwającego w kryzysu parlamentarnego. Dr hab. Grzegorz Górski w jednej z nich pisze, że jeżeli sytuacja się nie uspokoi, a stronom nie uda się zawrzeć kompromisu, kolejne posiedzenie powinno zostać utajnione, a na sali obrad mogą znaleźć się funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, aby chronić ministrów i marszałka Sejmu.

Jak mówił dziś Ryszard Czarnecki, ostateczne decyzje ws. rozwiązania kryzysu i przebiegu kolejnego posiedzenia Sejmu podejmie marszałek Marek Kuchciński. Ekspertyzy z kolei mają stanowić jedynie „wachlarz propozycji” . Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że ugrupowanie szuka kompromisu. Zaznaczył, że opinia dr hab. Grzegorza Górskiego jest jedną z kilku, a on sam jest cenionym profesorem prawa.