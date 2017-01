Ekstremalny mróz zbiera śmiertelne żniwo. Rośnie liczba ofiar

Minionej doby temperatura dochodziło do nawet - 20 st. C. W Katowicach i Zakopanem nad ranem odnotowano - 25 st. C. Od 1 listopada zmarły z wychłodzenia już 53 osoby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby nie być obojętnym wobec osób, które mogą potrzebować pomocy. Przypomina m.in., aby podczas niskich temperatur nie rozgrzewać się alkoholem.





Według informacji TVN Meteo mróz na razie nie odpuści. W sobotę w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -15 st. C na Suwalszczyźnie do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.