Co z protestem opozycji w Sejmie? Nagranie posła PiS. „Nawet rotacji nie było”

Od piątku 16 grudnia posłowie Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej pozostają w sali plenarnej Sejmu. Ich protest ma trwać co najmniej do 11 stycznia, kiedy to ma odbyć się kolejne posiedzenie izby niższej parlamentu. Poseł PiS Dominik Tarczyński zamieścił na Twitterze nagranie na którym uchwycił moment, gdy na sali posiedzeń widać wyłącznie jedną osobę, siedzącą przy mównicy.