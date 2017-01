Amerykańscy żołnierze wylądowali we Wrocławiu

W czwartek bazie Fort Carson w stanie Kolorado pożegnano amerykańskich żołnierzy, którzy wyruszyli m.in. do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve. W sobotę pierwsi wojskowi, łącznie 250 osób, dotarli do Polski. Amerykanie, którzy wylądowali we Wrocławiu, trafią do jednostek. W ramach pierwszej rotacji wojskowi stacjonować będą w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Trafi tam dowództwo brygady, a także bataliony inżynieryjny oraz wsparcia.

W Europie Wschodniej ma zostać rozlokowanych około 4,4 tys. amerykańskich żołnierzy z 3. Brygady Pancernej. Amerykańscy wojskowi będą prowadzić działania na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii i Węgier. Dowództwo będzie znajdować się w Polsce.

Odpowiedź na agresywne działania Rosji

Operacja Atlantic Resolve jest działaniem wojsk amerykańskich, które ma pokazać zaangażowanie Waszyngtonu we wspólne bezpieczeństwo państw członkowskich NATO. Została ona rozpoczęta w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję oraz wspieranie separatystów na Ukrainie. W ramach operacji oddziały amerykańskie zostały przerzucone już wcześniej do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie prowadzone są wspólne ćwiczenia.