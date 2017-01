Korwin-Mikke o papieżu: Wcielenie Lucyfera. Episkopat reaguje

W piątek europoseł zamieścił na Facebooku post, w którym podzielił się ze swoimi fanami refleksjami na temat wyglądu papieża Franciszka. Stwierdził m.in. że papież „to wcielenie Lucyfera”. Wyznał też, że zawsze bał się jezuitów. „Warto spytać dzięki jakim piekielnym sztuczkom usunął On z Tronu JŚw.Benedykta XVI?!? (pisownia oryginalna - red.)” – napisał na zakończenie swoich przemyśleń polityk. W komentarzach wiele osób wyrażało oburzenie. „Nie no, serio? Po oczach Pan stwierdza, że papież jest wcieleniem Lucyfera? To już ani śmieszne, ani smaczne nie jest. Śledzę Pana wypowiedzi mniej więcej od 18 lat i ostatnio coraz mniej się z nimi zgadzam. A to, to już jakaś żenada” – napisał w komentarzu jeden z internautów. Jego wpis zyskał niemal 900 polubień. Do dyskusji włączył się także sam Korwin-Mikke, który odpisał: – Serio? Oczywiście, że nie.

Na kontrowersyjny wpis lidera partii Wolność zareagowała także Konferencja Episkopatu Polski. „Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi pan Janusz Korwin-Mikke umieścił wpis na Facebooku, który obraża Ojca Świętego Franciszka, a przez to uczucia religijne katolików, ponieważ papież jest dla nas następcą św. Piotra” – napisał w komunikacie rzecznik KEP. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zaznaczył też, żę każdy człowiek ma prawo do dobrego imienia. „W tym kontekście nie można zapomnieć, iż hejt jest przeciw podstawowej zasadzie życia chrześcijańskiego, jaką jest przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz przeciw zasadzie przyzwoitości w polityce” – podkreślił rzecznik KEP. Do jego słów w kolejnym wpisie odniósł się polityk.

"Jest rzeczą niespotykaną, że Episkopat wypowiada się w/s wpisu na FB - i czuję się zaszczycony, że EP tak uważnie śledzi moje wypowiedzi. A prawda jest taka, że Episkopat się w panice "odcina", ponieważ... wielka część, o ile nie większość, PT polskich biskupów sądzi podobnie. To nie jest żaden "hejt" - to opinia(pisownia oryginalna - red.)" – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.