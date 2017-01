„Zagrożenie życia”. Ostrzeżenia przed silnym mrozem dla połowy kraju

W południowej części woj. małopolskiego obowiązuje alert trzeciego stopnia. IMGW przewiduje, żę w nocy temperatura w tym rejonie może spaść do -25, czy -30 stopnie. Lokalnie spodziewany jest spadek do -34 stopni. Alert obowiązuje do godziny 10. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim obowiązuje alert drugiego stopnia, a spodziewana temperatura do od -30 do -26 stopnie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim, gdzie również obowiązuje alert drugiego stopnia, IMGW przewiduje podobną temperaturę.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują:

w woj. lubelskim do niedzieli do godz. 12. Temperatura w nocy wynosić będzie od -18 do -15 st. C. W dzień termometry wskażą od -14 do -11 st. C.



w woj. mazowieckim do niedzieli do godz. 11. W nocy spodziewać się należy od -16 st. C na południu i wschodzie do -10 st. C na zachodzie. W dzień termometry wskażą od -14 st. C na wschodzie do -8 st. C na zachodzie.



w woj. małopolskim, w części północnej do poniedziałku do godz. 10. W nocy temperatura wyniesie od -25 do -20 st. C. W dzień termometry wskażą maksymalnie od -13 do -10 st. C.



w woj. podlaskim do niedzieli do godz. 12. W nocy temperatura sięgnie -20 st. C. W ciągu dnia termometry wskażą od -14 do -10 st. C.



w woj. podkarpackim na północy do niedzieli do godz. 10. W nocy termometry wskażą od -25 do -20 st. C.



w woj. śląskim do niedzieli do godz. 10. W nocy termometry wskażą od -18 do -16 st. C, w dolinach górskich miejscami do -23 st. C. W dzień będzie od -11 do -8 st. C. Niższa temperatura będzie w dolinach górskich – miejscami około -16 st. C.



w woj. opolskim do niedzieli do godz. 10. We wschodniej części województwa w nocy temperatura minimalna wynosić będzie od -17 do -14 st. C.



w woj. świętokrzyskim do niedzieli do godz. 10. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19 do -16 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -12 do -10 st. C.



Co oznaczają alerty?

Alert III stopnia

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Alert II stopnia

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Alert I stopnia

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.