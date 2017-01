Kijowski przeprasza. „Dałem okazję do ataków na KOD”

„To, że nie zostało naruszone prawo ani wewnętrzne zasady komitetu społecznego, nie oznacza, że wszystko jest czytelne i transparentne. Dałem okazję do ataków na KOD, co obciąża tysiące zaangażowanych i aktywnych działaczy i sympatyków. Bardzo Was wszystkich za to przepraszam” - czytamy w oświadczeniu Kijowskiego.

Lider KOD zapewnił, że w najbliższych dniach przedstawi informacje i dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy. Podkreślił również, że „w okresie ciągłych ataków na wszelkie przejawy istnienia KOD-u, szczególnie te w internecie i mediach społecznościowych, decyzje trzeba było często podejmować w sposób niemal natychmiastowy”.

Kijowski przypomniał, że Komitet Społeczny, który finansował działalność KOD w pierwszych miesiącach działania, nie miał prawa nikogo zatrudniać ani wypłacać żadnych wynagrodzeń. „Decyzja o wystawianiu faktur za działania w obszarze informatyki, z dzisiejszej perspektywy głupia, wtedy wydawała się najlepszym rozwiązaniem. Nie chcieliśmy szukać rozwiązań sztucznych czy naciąganych ani omijających obowiązujące w Polsce prawo” - czytamy dalej.





„KOD łączy, a nie dzieli”

„Wszystkim, którzy wyrażają swoje wsparcie dla mnie, jednocześnie szukając winnych, proszę aby zaniechali budowania >>murów<<. Szukajmy rozwiązań, wyjaśniajmy, usuwajmy przeszkody, ale szanujmy się i nie atakujmy tych, którzy mają wątpliwości lub inne zdanie” - pisał Kijowski.

Autor oświadczenia przyznał, że KOD obecnie jest w trudnej sytuacji i konieczne jest podjęcie działań integracyjnych. Chciałby, aby wszyscy w tych działaniach kierowali się hasłem: „Kod łączy, a nie dzieli”.





Propozycje Kijowskiego

Lider KOD na koniec swojego oświadczenia przedstawił swoje propozycje. Chciałby, żeby 18 lutego odbył się krajowy zjazd programowo-wyborczy KOD. Ponadto postuluje o „powstrzymanie się członków Zarządu Głównego od wszelkich działań, które nie są związane z realizacją procesu demokratycznych wyborów”.

Kijowski apeluje również o „przekazanie przez Zarząd Główny do czasu krajowego zjazdu programowo-wyborczego kierowania działaniami KOD-u, organizacji ogólnokrajowych wydarzeń oraz reprezentacji KODerek i KODerów Radzie Regionów.

Ostatni punkt z propozycji Kijowskiego dotyczy ogłoszenia przez Radę Regionów audytu merytorycznego i etycznego Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” oraz Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji i powierzenie jego realizacji Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wspieranej przez osoby zaufania publicznego.





Przypomnijmy, według ustaleń Rzeczpospolitej i portalu Onet, do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony trafiały środki ze zbiórek publicznych organizowanych przez KOD.