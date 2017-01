Opozycja alarmuje: Sala Kolumnowa została zabarykadowana i zabita płytami OSB

Podczas przeniesionych obrad 16 grudnia to właśnie tym wejście wnoszona była laska marszałkowska. Wówczas też pojawiły się głosy posłów opozycji, m.in. Agnieszki Pomaski i Sławomira Nitrasa, którzy twierdzili, że Straż Marszałkowska blokowała im możliwość wejścia do Sali Kolumnowej przez boczne drzwi.

W niedzielę poseł PO Cezary Tomczyk zamieścił na Twitterze nagranie, na którym widać, że w korytarzu prowadzącym do bocznego wejścia na Salę Kolumnową ustawione zostały w chaotyczny sposób krzesła. Drzwi do pomieszczenia zasłonięto z kolei, jak relacjonują posłowie, płytami OSB. „Sala kolumnowa została zabarykadowana i zabita płytami OSB. Panie Marku Kuchciński, to wygląda bardzo groteskowo” – podsumował autor nagrania.

„W tym miejscu 16.12 wejście na salę kolumnową blokowała straż marszałkowska. Teraz zostało zabite płytami” – skomentował rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. „Co ukrywa PiS za płytami OSB? Kolejny absurdalne działanie marszałka Marka Kuchcińskiego” – wtórowała mu poseł Krystyna Szumilas. Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się w środę 11 stycznia.