Szef PSL apeluje: Polską racją stanu jest, by w normalny sposób rozpoczęły się obrady Sejmu

Przewodniczący PSL, pytany o blokowanie mównicy, wyjaśnił, że są emocjonalne sytuacje, w których reakcja jest potrzebna. – Nie uważam, żeby takie długotrwałe przebywanie w sali plenarnej było dziś potrzebne. Nie widzę w tym celu – zaznaczył polityk. – Ja chciałem, i od początku PSL to mówiło, doprowadzić do rozmowy – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że z jego punktu widzenia zrozumiałe jest dążenie do tego, by w normalnych warunkach odbyło się głosowanie nad budżetem. – Chciałbym doprowadzić do normalnej pracy Sejmu. Trzeba doprowadzić do tego, żeby budżet wrócił do Sejmu, żebyśmy mogli go przedyskutować. Jest kilka wariantów, między innymi senacki, czy też nasze propozycje, które przedstawialiśmy – zwrócił uwagę.

Ludowa mądrość

– Bardzo potrzebna jest dzisiaj możliwość dialogu i porozumienia – zaznaczył szef PSL. – Może nie mamy monopolu na mądrość, ale mamy mądrość ludową, a ona zawsze podpowiada takie zdroworozsądkowe podejście oraz opanowanie emocji. Polacy chcą rozwiązywania problemów, a nie tworzenia kolejnych – zaznaczył. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że jutro PSL ponownie zwróci się do liderów opozycji o to, by możliwe było rozpoczęcie 11 stycznia obrad w normalnych warunkach.