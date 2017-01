PiS pomoże „części liderów opozycji wyjść z kryzysu z twarzą”?

– (Marszałek – red.) poinformuje o nowych, tak naprawdę „starych” zasadach dostępu dziennikarzy do Sejmu. Jeżeli będą jakieś zmiany, to będą one kosmetyczne. Nie znam szczegółów, ale sądzę, że większość dziennikarzy będzie zadowolona – zapewnił Bielan, po czym dodał, że Stanisław Karczewski „powie o swojej inicjatywie politycznej na rzecz rozwiązania kryzysu sejmowego”.

Przypomnijmy, protest opozycji na sali plenarnej trwa nieprzerwanie od 16 grudnia. Politycy Nowoczesnej oraz Platformy Obywatelskiej uważają, że marszałek Marek Kuchciński ogłosił przerwę w 33. posiedzeniu Sejmu, wobec czego oczekują wznowienia obrad.

W opinii Bielana, propozycja, którą o godzinie 8.45 przedstawi Stanisław Karczewski będzie pokazem „dobrej woli do zawarcia kompromisu z liderami opozycji”. - Nie wiem, czy wszyscy liderzy będą zadowoleni, bo jest pewna wewnętrzna rywalizacja w PO. Postawa Grzegorza Schetyny jest największą niewiadomą – powiedział wicemarszałek Senatu. Adam Bielan wskazał, że z związku z faktem, iż protest opozycji „się wypalił”, a „politycy opozycji starają się w tej chwili wyjść z twarzą z tego kryzysu”, rolą PiS jest pomoc „przynajmniej części liderów opozycji wyjść z tego kryzysu z twarzą”.

Jak dodał, pomysł, by w trakcie posiedzenia Senatu zgłosić do ustawy budżetowej poprawki, których domaga się opozycja, tak by powróciły one pod obrady Sejmu, jest aktualna.