Smog atakuje polskie miasta. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w domach

"Złą" lub "bardzo złą" jakość powietrza odnotowały dziś rano stacje pomiarowe w województwach mazowieckim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz na Śląsku. Dopuszczalna norma stężenia substancji szkodliwych została przekroczona kilkaset razy. Stacje pomiarowe wykazały, że jakość powietrza w wielu polskich miastach jest bardzo zła, ponieważ dopuszczalna norma stężenia wyłów PM 10 oraz PM 2,5, które w ciągu zaledwie minuty docierają przez krwiobieg do nerkę, wątroby oraz mózgu powodując problemy z pamięcią i koncentracją czy zwiększając ryzyko zachorowania na astmę, została znacznie przekroczona. Trujące pyły mogą także zwiększyć ryzyko m.in. chorób serca i nowotworów płuc.

Bezpłatna komunikacja publiczna m.in. w Warszawie i Krakowie

W związku z tym, władze samorządowe zaapelowały o pozostanie w domach i powstrzymanie się przed aktywnością fizyczną na zewnątrz. Ostrzeżenia te zostały skierowane przede wszystkim do osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Ponadto, władze stolicy wydały również ostrzeżenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli, aby do minimum ograniczyć wyjścia na dwór z dziećmi. W związku z trudną sytuacją pogodową władze wielu miast m.in. Warszawy czy Krakowa zdecydowały się wprowadzić dzień darmowej komunikacji miejskiej. Samorządowcy podkreślają, że tego typu akcja ma wymiar edukacyjny. – Otwarte bramki w metrze czy zablokowane kasowniki mogą zwrócić uwagę mieszkańców miast, którzy zapytają o powód takiej akcji – tłumaczy przedstawiciel stołecznego ratusza dodając, że „władze miasta chcą zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu powietrza, a jednocześnie promować wśród kierowców zmianę środka transportu na komunikację publiczną”.

Z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował do mieszkańców miast o to, aby zwrócili uwagę na to, czym ogrzewane jest ich mieszkanie. Apel dotyczy szczególnie osób, które ogrzewają mieszkania piecami węglowymi, aby zwrócili uwagę na kość spalanego w nich węgla i nie spalali w nich odpadów domowych. Piecami węglowymi ogrzewa domy ponad 5 mln Polaków.

Co ciekawe, zainteresowanie internautów kwestiami związanymi z czystością powietrza było tak duże, że przez kilka godzin nie działała strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.