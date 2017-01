Polityk PiS nie ma wątpliwości. „Posiedzenie Sejmu się odbędzie”

Posiedzenie Sejmu zaplanowane na 11 stycznia na 100 proc. się odbędzie. Pytanie, czy na sali plenarnej czy na Sali Kolumnowej. Z punktu widzenia wizerunku Polski ważne, by odbyło się na sali posiedzeń plenarnych – mówił Czarnecki. Jak dodał, ma nadzieję, że liderzy opozycji „pójdą po rozum do głowy i o godzinie 14.00 pójdą do marszałka”. Przypomnijmy, marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaprosił liderów wszystkich liderów partii politycznych na spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego.

Wcześniej w sieci pojawił się artykuł portalu Onet.pl o tym, że część formacji opozycyjnych (bez Platformy Obywatelskiej - red.) porozumiała się z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie rozwiązania kryzysu, co jednak zostało zdementowane przez Katarzynę Lubnauer z Nowoczesnej. Podczas konferencji prasowej Stanisława Karczewskiego, marszałek Senatu poinformował, że na zorganizowane przez niego spotkanie przyjdą: Jarosław Kaczyński, Paweł Kukiz. Ryszard Petru oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Według słów przewodniczącego izby wyższej, kontakt z Grzegorzem Schetyną był niemożliwy, jednak zaproszenie dla niego jest aktualne.