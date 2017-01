PSL apeluje o dialog i zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie budżetu

Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, by budżet był jeszcze raz prezentowany na forum Senatu. Ta droga senacka wydaje się najbardziej prawdopodobna, tylko musi być to zrobione w sposób godny. Poprawki powinny wrócić do Sejmu i część z nich powinna zostać przyjęta. To ważne, by dyskutować o budżecie i potwierdzić jego praworządność – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL dodał, że jego formacja przygotuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie legalności przyjęcia przez Sejm ustawy budżetowej. - Warto podjąć dyskusję. Ważne jest, by była dobra wola ze wszystkich stron – apelujemy do strony rządowej, bo od niej najwięcej zależy, jak i do opozycji – mówił Kosiniak-Kamysz. Polityk dodał, że partie polityczne muszą „schować do kieszenie partykularne interesy partyjne” w sytuacji, gdy do czynienia mamy z „interesem kraju”.

Przypomnijmy, marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaprosił liderów partii politycznych na godzinie 14.00 na spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu w parlamencie. Udział w nim potwierdzili: Jarosław Kaczyński, Ryszard Petru, Paweł Kukiz oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Grzegorz Schetyna decyzję ogłosi o godzinie 12.00.