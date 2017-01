Lubnauer dementuje informacje o porozumieniu z PiS-em. „Podejmiemy decyzję po spotkaniu z marszałkiem Senatu”

– Od początku protestu apelowaliśmy o takie rozmowy. Uważamy, że jest to pierwszy sukces naszego protestu – stwierdziła posłanka dodając, że drugim sukcesem protestujących posłów jest zapowiedź powrotu do Sejmu dziennikarzy i powrót do wcześniejszych zasad pracy.

Jednocześnie Katarzyna Lubnauer zdementowała informację jakoby jakiekolwiek porozumienie między PiS-em, a Nowoczesną, PSL-em oraz ruchem Kukiz'15 miało zostać zawarte. – Te doniesienia są zdecydowanie przedwczesne. Odpowiedzialność za państwo nakazuje nam brać udział w spotkaniach ze wszystkimi stronami – tłumaczyła polityk Nowoczesnej.

Poseł Adam Szłapka zaznaczył, że „na chwilę obecną ciężko jest stwierdzić, czy uda się rozwiązać konflikt, ale aby go rozwiązać niezbędne jest spotkanie liderów partii”. – Chcemy ponadto, żeby organy państwa zbadały, czy głosowanie nad ustawą budżetową było legalne. Dlatego złożyliśmy wniosek do prokuratury, zgłosimy również wniosek do TK o zbadanie, czy ustawa budżetowa została przyjęta legalnie – tłumaczył.

Zapytany o relacje Nowoczesnej z Platformą Obywatelską Szłapka powiedział, że nie ma wątpliwości, że najlepsza opcja to aby opozycja mówiła jednym głosem. – Nowoczesna ma jednoznaczne stanowisko. Czekamy na to, żeby PiS zaproponował, jak wyjść z kryzysu. To PiS był jego przyczyną i to PiS powinien to rozwiązać – stwierdził dodając, że „nie idzie się na kompromis z prawem, ponieważ to się wyklucza”. – Najważniejsze, aby nie doprowadzić do dwóch Sejmów – zaznaczył polityk.