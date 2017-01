Z powodu smogu w najbliższym roku umrze przedwcześnie 40 tysięcy Polaków?

Jak podaje Smog Lab, z szacunków Komisji Europejskiej wynika, iż w ciągu najbliższego roku z powodu złego stanu polskiego powietrza przedwcześnie może umrzeć nawet 40 tysięcy Polaków. To mniej więcej 10 razy tyle ile wynosi liczba ofiar wypadków drogowych w całym kraju. Stacje pomiarowe wykazały, że jakość powietrza w wielu polskich miastach jest bardzo zła, ponieważ dopuszczalna norma stężenia wyłów PM 10 oraz PM 2,5, które w ciągu zaledwie minuty docierają przez krwiobieg do nerkę, wątroby oraz mózgu powodując problemy z pamięcią i koncentracją czy zwiększając ryzyko zachorowania na astmę, została znacznie przekroczona. Trujące pyły mogą także zwiększyć ryzyko m.in. chorób serca i nowotworów płuc. Alarmy smogowe wydano dla kilku województw m.in. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.

Odwołane lekcje w szkołach

W związku z bardzo złą jakością powietrza władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i powstrzymanie się przed aktywnością fizyczną na zewnątrz. Ostrzeżenia te zostały skierowane przede wszystkim do osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Ponadto, władze stolicy wydały również ostrzeżenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli, aby do minimum ograniczyć wyjścia na dwór z dziećmi. Jak podaje Radio ZET prezydent Rybnika odwołał lekcje we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie miasta. Do domu odesłano również 430 uczniów szkoły podstawowej w Knurowie. Ponieważ zawartość tlenku węgla w powietrzu była znacznie wyższa niż normalnie, dyrekcja placówki po konsultacjach ze strażakami podjęła decyzję o odwołaniu lekcji.

Darmowa komunikacja miejska

Aby poprawić jakość powietrza, władze wielu miast m.in. Warszawy czy Krakowa zdecydowały się wprowadzić dzień darmowej komunikacji miejskiej. Samorządowcy podkreślają, że tego typu akcja ma wymiar edukacyjny. – Otwarte bramki w metrze czy zablokowane kasowniki mogą zwrócić uwagę mieszkańców miast, którzy zapytają o powód takiej akcji – tłumaczy przedstawiciel stołecznego ratusza dodając, że „władze miasta chcą zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu powietrza, a jednocześnie promować wśród kierowców zmianę środka transportu na komunikację publiczną”.