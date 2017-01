Rzecznik Praw Obywatelskich skorzystał z urlopu ojcowskiego

„W związku z narodzinami dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar od 27 grudnia do 9 stycznia korzysta z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego na opiekę nad dzieckiem” – czytamy na stronie RPO. Adam Bodnar podkreślił, że dla ojca możliwość opiekowania się nowonarodzonym dzieckiem ma ogromne znaczenie. „Urlop ojcowski daje szansę na budowanie dobrych więzi rodzinnych, silnych relacji z dziećmi, a także na udane godzenie ról rodzinnych i zawodowych przez oboje rodziców” – stwierdził.

Z danych ZUS za 2015 rok wynika, że obecnie z urlopu ojcowskiego korzysta coraz więcej ojców, jednak nadal aż 4/5 uprawnionych ze swego prawa do opieki nad swym maleńkim dzieckiem rezygnuje. Jak wynika z badań Rzecznika Praw Obywatelskich, wielu młodych ojców za mało wie o tej możliwości albo boi się z niej skorzystać. Tymczasem jest to niezbywalne świadczenie przysługujące tylko ojcom. Może być ono wykorzystane od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

Adam Bodnar zaapelował również do pracodawców, by wspierali młodych ojców w decyzji, by poświęcić przewidziany w kodeksie pracy czas na opiekę nad dzieckiem. – To decyzja, która procentuje na wiele lat i to nie tylko w domu – podkreślił.