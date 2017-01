Antysystemowa partia ramię w ramię z Nowoczesną w Europie? Beppe Grillo rozmawia z ALDE

Ruch Pięciu Gwiazd ma 17 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i dotychczas współtworzył z Partią Zjednoczonego Królestwa (UKIP – red.) grupę Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. Powodem rozstania był fakt, iż oba ugrupowania głosowały wspólnie w 20 proc. przypadków. – Pozostanie w Europie Wolności i Demokracji Bezpośredniej oznaczałoby kolejne 2 i pół roku bez wspólnego celu – wskazał lider Ruchu Pięciu Gwiazd.

Beppe Grillo wskazał, że początkowo planował przyłączenie się do frakcji Zielonych, którzy jednak nie byli zainteresowani sojuszem. Jedyną frakcją, która gotowa była do rozmów o porozumieniu z Ruchem Pięciu Gwiazd była właśnie ALDE. Rozmowy z ALDE skrytykował lider UKIP Nigel Farage. – W realiach politycznych byłoby kompletnie nielogicznym dla Ruchu Pięciu Gwiazd wstąpienie do najbardziej eurofanatycznej grupy w Parlamencie Europejskim – stwierdził. ALDE, czyli Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, to frakcja, która naciska na większą integrację wewnątrz Unii Europejskiej. Jej członkiem jest m.in. Nowoczesna. Przewodniczącym frakcji w PE jest Guy Verhofstadt.

Ruch Pięciu Gwiazd jest obecnie największą włoską partią opozycyjną, która zyskała na znaczeniu po porażce referendalnej byłego już premiera Matteo Renziego. Beppe Grillo zapowiedział, że Ruch Pięciu Gwiazd będzie dążył do organizacji referendum w sprawie opuszczenia strefy euro.