Poprawki budżetowe, dostęp obywateli do Sejmu i komisja odwoławcza - to główne postulaty Kukiz'15 na spotkaniu z marszałkiem Karczewskim

Lider ruchu Paweł Kukiz na konferencji prasowej przyznał, że spodziewa się pozytywnego rozstrzygnięcia mediacji prowadzonych przez Stanisława Karczewskiego. – Mam nadzieję, że marszałek łaskaw będzie przychylnym okiem spojrzeć na propozycje Kukiz'15 – przyznał. Przypomniał, że swoje propozycje ugrupowanie zgłaszało jeszcze w grudniu. – Zaproponowaliśmy aby poprawki do ustawy budżetowej blokowo odrzucone przez PiS zostały jeszcze raz głosowane i dyskutowane w Sejmie – ujawnił.

– Przy tej okazji zamierzam poprosić Karczewskiego o mediacje również w sprawie dziennikarzy i powrotu na galerię sejmową, do starych zasad. Szczególnie interesuje mnie możliwość identycznego dostępu obywateli do Sejmu, jaki miał miejsce jeszcze przed 16 grudnia – mówił.

„Na zdrowie panie Petru!”

Na konferencji obecny był także wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka z Kukiz'15. – Cieszymy się z tego, że propozycja powrotu poprawek sejmowych gdzieś tam trafiła. PSL popiera te poprawki, Petru przedstawia jako swoje. I na zdrowie! – komentuje. – Chcemy, by odbyło się posiedzenie na sali plenarnej, w obecności dziennikarzy. Chcemy przywrócić dostęp obywateli do Sejmu - nie tylko dziennikarzom, także obywatelom - aby mogli bez przepustek dostać się do Sejmu – mówił.

Sejmowa komisja odwoławcza

Poseł Kukiz'15 zaproponował też utworzenie sejmowej komisji odwoławczej, która pomogłaby w przyszłości uniknąć kryzysów podobnych do tego z 16 grudnia, kiedy to marszałek Kuchciński bez dostatecznego powodu wykluczył posła Michała Szczerbę z obrad Sejmu. Sejmowa komisja odwoławcza miałaby być powoływana na bieżąco, w przypadkach kontrowersyjnych wykluczeń posłów. W jej skład wchodziliby przedstawiciele każdej partii sejmowej, ale tylko po jednym. To dałoby przewagę opozycji „w tej jednej chociaż kwestii”, przekonują posłowie Kukiz'15.