Pierwsze amerykańskie czołgi już w Żaganiu. Co jeszcze przywiozą Amerykanie do Polski?

Na poligonie w Świętoszowie koło Żagania pojawiły się pierwsze czołgi 3. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego z 4. Dywizji Piechoty USA. To początek operacji przetransportowania do Polski amerykańskich wojsk w ramach akcji Atlantic Resolve. W ramach tej operacji Pentagon przemieści do Polski w sumie 87 czołgów, 18 haubic samobieżnych Paladin, 419 pojazdów HMMWV oraz 144 wozów bojowych Bradley. W naszym kraju pojawi się też 3,5 tys. żołnierzy amerykańskich.

Konwój przemieszcza się do Polski z niemieckiego Bremerhaven między innymi za pomocą kolei. Amerykańskie wojska w drodze do naszego kraju pokonają dystans 930 kilometrów. Rozlokowane zostaną na poligonach w Drawsku Pomorskim, Skwierzynie, Świętoszowie, Bolesławcu i Żaganiu. Nie wszystkie z przetransportowanych wojsk pozostaną jednak w Polsce: 1. Batalion 68. Pułku Pancernego trafi do państw bałtyckich, 1. Batalion 8. Pułku Piechoty do Bułgarii i Rumunii, natomiast 1. Batalion 66. Pułku Pancernego pozostanie w Grafenwoehr w Niemczech.

Odpowiedź na agresywne działania Rosji

Operacja Atlantic Resolve jest działaniem wojsk amerykańskich, które ma pokazać zaangażowanie Waszyngtonu we wspólne bezpieczeństwo państw członkowskich NATO. Została ona rozpoczęta w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję oraz wspieranie separatystów na Ukrainie. W ramach operacji oddziały amerykańskie zostały przerzucone już wcześniej do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie prowadzone są wspólne ćwiczenia.

Oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z Trzeciej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team), która wchodzi w skład 4. Dywizji Piechoty US Army, odbędzie się 14 stycznia. Amerykanie, którzy przybędą do Polski, do tej pory stacjonowali w Fort Carson w stanie Kolorado.