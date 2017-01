Konferencja premier Szydło ws. reformy oświaty. „Dobrze przygotowana reforma. Nie ma powodu do obaw”

W poniedziałek 9 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę prawo o oświacie. Tuż po ogłoszeniu jego decyzji na konferencji prasowej Beata Szydło i Anna Zalewska wypowiedziały się na temat planowanych zmian w oświacie. – Nigdy nie miałam wątpliwości, że ta reforma jest reformą dobrze przygotowaną, opracowaną – podkreślała premier rządu. – Gwarantuje polskiej młodzieży bardzo dobre kształcenie i wychowanie – dodawała. – Rodzice będą mieli możliwość poczucia tego, że ich dzieci są dobrze przygotowane, kształcone i bezpieczne w polskiej szkole – przekonywała. Dodała też, że rodzice będą mieli możliwość współdecydowania o kształcie zmian w systemie edukacji.

Misja, służba

– Ta reforma daje ogromną szansę dla polskich nauczycieli – przekonywała premier Szydło. – Zawód tak potrzebny, przez poprzedników naszych nie był doceniany i dostrzegany jako zawód niezwykle istotny, niełatwy, misja, służba – wyliczała. – Nauczyciele polscy jeżeli mają pełnić tę służbę i misję, tak jak oczekujemy, muszą być godnie wynagradzani, mieć szansę dokształcania się. To wszystko zostało zawarte w przygotowanym przez minister Zalewską prawie oświatowym – mówiła. – Polityka wymaga odwagi, potrzebuje konsekwencji. Bez odważnych decyzji nie będzie dobrych zmian – podsumowała premier Szydło. Kwestie nauczycielskiego wynagrodzenia i kształcenia podczas konferencji sformułowano jedynie w formie ogólnikowych haseł.

„Nie ma powodu do obaw”

Premier w obliczu licznych protestów wielokrotnie przekonywała o dodatniej wartości i jakości reformy edukacji. – Chcę zagwarantować wszystkim państwu, że to jest dobrze przygotowana reforma, że nie ma powodu do obaw. Ta reforma może nas wszystkich połączyć. Możemy wspólnie zrobić wiele dobrego, zapraszam do współpracy – mówiła. – Chcę zwrócić się do państwa, abyśmy przy wdrażaniu tej reformy byli razem – apelowała. – Rozpoczynamy etap wdrażania tej dobrej, potrzebnej reformy – oświadczyła na zakończenie.