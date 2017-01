Zdobył prawie milion złotych dla rodziny Polaka. Ambasador dziękuje brytyjskiemu kierowcy

Podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Londynie, Ambasador Arkady Rzegocki złożył osobiste podziękowania Davidowi Duncanowi – brytyjskiemu kierowcy i inicjatorowi zbiórki pieniędzy na rzecz rodziny Łukasza Urbana 190 tys. funtów (blisko 1 milion złotych). W trakcie kameralnej uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele mediów polonijnych i brytyjskich, Ambasador Rzegocki przekazał brytyjskiemu kierowcy list z podziękowaniami oraz skromny upominek.

– Chciałem osobiście podziękować panu Duncanowi za jego bezinteresowną inicjatywę. Jego współczucie poruszyło wielu zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce. Jest to inspirujący przykład polsko-brytyjskiej solidarności, która nigdy nie zawodzi w czasie kryzysu – mówił, wręczając Brytyjczykowi dyplom oraz drobny upominek. Kierowca z West Yorkshire podczas uroczystości w ambasadzie przyznał, iż nie spodziewał się tak wielkiego sukcesu swojej akcji. – Chciałem zebrać kilkaset funtów. Potem włączyła się w to polska społeczność. No i wszystko przyśpieszyło. Aż trudno w to uwierzyć – mówił. Zdradził też, że spotkał się z tysiącami pozytywnych wiadomości ze strony Polaków.