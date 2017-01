Frasyniuk o „infantylnym zachowaniu” Petru. „Świństwo wobec koleżanek i kolegów”

Sprawa wyjazdu Ryszarda Petru stała się głośną za sprawą opublikowanej w mediach społecznościowych fotografii lidera Nowoczesnej i poseł Joanny Schmidt. Użytkownik Twittera poinformował, że spotkał polityków 31 grudnia w samolocie lecącym na portugalską Maderę. Oliwy do ognia dolały niespójne tłumaczenia jego wyjazdu: posłowie Nowoczesnej raz twierdzili, że był on prywatny, a raz, że służbowy. Ostatecznie wszelkie wątpliwości rozwiał główny zainteresowany, który powiedział, że jego wyjazd był prywatny oraz przyznał, że jego nieobecność mogła być „niezręcznością”. Sprawę komentował dziś na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk.

– Ja uważam to za skandaliczne, żeby było jasne. Wyjazd do Portugalii, mógłbym powiedzieć: niedojrzały, młody człowiek. Aczkolwiek to jest człowiek, który ma 40 lat i ma dość bogate już pewnie doświadczenie i nie powinien się tak infantylnie zachowywać. To jest nie w porządku wobec wyborców, ale w ogóle świństwo wobec koleżanek i kolegów, którzy pozostali na tej sali sądowej – ocenił. – Przypomnę, że był taki znany działacz Solidarności, który w Bułgarii, jak dobrze pamiętam wypoczywał, jak w Polsce trwały strajki – dodał.