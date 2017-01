Schetyna: Nie zgodzę się na to nigdy, żeby Kaczyński mówił w imieniu PO

– Jarosław Kaczyński wyszedł po spotkaniu i ogłosił ustalenia w imieniu wszystkich partii, także opozycyjnych. Nie może tak być, że w imieniu partii opozycyjnych wypowiada się Jarosław Kaczyński. Ja na to się nigdy nie zgodzę i nie pozwolę na to, żeby on mówił w imieniu Platformy Obywatelskiej. Jeżeli komuś to nie przeszkadza to proszę bardzo, ale uważam, że bardzo wyraźna jest rola opozycji i partii rządzącej. Bardzo twardo będę to egzekwował – podkreślił Schetyna.

Szef Platformy Obywatelskiej pytany był o to, czy w ostatnich dniach spotkał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. – Ja już słyszałem, że byłem na nartach, potem rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim. To jest tak, że najlepiej - jakby sprawa nie była dramatyczna i trudna - to bym powiedział, że spotkałem się w Austrii na stoku z prezesem Kaczyńskim. A w związku z tym, że sprawa jest poważna to chcę powiedzieć tak - trzeba w polityce rozmawiać, ale dzisiaj musi być przede wszystkim dobra intencja. Nie widzę tej intencji po stronie PiS – podkreślił.