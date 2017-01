Witek przyznaje: Plany ograniczeń dla dziennikarzy w Sejmie to był błąd

Witek pytana była, skąd wziął się pomysł ograniczenia pracy dziennikarzy w Sejmie. – O to trzeba pytać pana marszałka Sejmu – stwierdziła. – Myślę, że to zostało źle przeprowadzone, trzeba było najpierw porozmawiać z dziennikarzami. Nie myślę, że chodziło tylko o wyrzucenie dziennikarzy całkiem poza parlament – dodała i podkreśliła, że jej zdaniem był to błąd. – Można było to uzgodnić i być może udałoby się to przeprowadzić zupełnie w inny sposób – oceniła.

W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał ustawy reformujące system oświaty. Według Elżbiety Witek, liczba Polaków popierających likwidację gimnazjów „stopniała” , ponieważ „rozpoczęto straszenie Polaków”. – Szczególnie ZNP bardzo się uaktywnił razem z KOD-em – stwierdziła. – Byłoby nieodpowiedzialnością i nieostrożnością mówić, że jest hurraoptymizm. Ale ta reforma nie może nie wyjść – oceniła.