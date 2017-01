Darmowa komunikacja wzburzyła pasażerów. Przewoźnik: Czasami dostaje się nawet miesiąc „bezpłatnych” przejazdów

Warszawiacy, którzy posiadają bilety miesięczne bądź kwartalne, domagali się rekompensaty, po tym, jak ZTM zarządził bezpłatne przejazdy komunikacją miejską 9 stycznia. Decyzja przewoźnika miała związek z alarmem smogowym w stolicy i innych miastach Polski - takie działanie miało przede wszystkim na celu sprawienie, że mieszkańcy przesiądą się z samochodów do miejskiej komunikacji.

W odpowiedzi na żądania Warszawiaków, by przedłużyć ważność ich kart miejskich o co najmniej jeden dzień, ZTM opublikowało specjalne oświadczenie. Przewoźnik argumentuje, że akcja z 9 stycznia „nie godzi w interesy osób posiadających bilety długookresowe”, a profity z niej „odczujemy wszyscy”. ZTM odpowiada pasażerom z biletami długookresowymi, że ich bilety komunikacji miejskiej są w znacznym stopniu dofinansowywane z budżetu, co w przypadku posiadaczy 90-dniowych biletów oznacza, że mają oni „nawet miesiąc >>bezpłatnych<< przejazdów”.

Wydatki na komunikację i „bezpłatne” przejazdy

ZTM wylicza, że na komunikację miejską Warszawa wyda w 2017 roku ponad 2,7 mld złotych, gdy szacowane wpływy z biletów mają wynieść około 877 mln. „Wydatki na komunikację miejską zostaną więc pokryte zaledwie w około 32 proc.Do każdego biletu miasto więc dopłaca. I to sporo. Najwięcej do biletów długookresowych” - czytamy na stronie ZTM.

Przewoźnik wskazuje, że przy założeniu, że przez 20 roboczych dni w miesiącu pasażer kupowałby bilet jednorazowy na dojazd i powrót z pracy, to zapłaciłby 176 złotych. Podczas gdy 30-dniowy Bilet Warszawiaka kosztuje 98 złotych. Daje to - jak wylicza ZTM - prawie 9 „bezpłatnych” dni w miesiącu. W przypadku biletów 90-dniowych, to według ZTM, pasażer „zyskuje” aż 31 dni.