„Żenujące. Robienie z funkcjonariuszy pajaców. Ja im współczuję”. Wydział Kontroli przesłucha przebranych policjantów

Był już hawajski taniec hula na przywitanie wiceministra Zielińskiego w Białymstoku oraz cięcie konfetti w Augustowie przez funkcjonariuszy policji. Te „występy” zdecydowali się przyćmić policyjni decydenci ze Szczecina, którzy funkcjonariuszy ochraniających lokalny Orszak Trzech Króli ubrali w stroje aniołów. Policjanci z oddziału konnego ubrani byli w prześcieradła narzucone na mundury, a do ich pleców doczepiono skrzydła.

– Oczywiście udział policjantów w orszaku w ramach zadań służbowych i dbania o bezpieczeństwo uczestników był zaplanowany i nie ma w tym nic nadzwyczajnego – tłumaczył komisarz Przemysław Kimon, rzecznik prasowy KWP w Szczecinie. – Natomiast sprawa związana z przebraniem się w naszej ocenie nie powinna mieć miejsca. Dlatego też kwestia przebrania się i kto taką decyzję podjął jest wyjaśniana przez policjantów z Wydziału Kontroli – dodawała w rozmowie z portalem dziennik.pl. Dziennikarze Wirtualnej Polski powołując się na anonimowe źródła twierdzą, że za pomysłem stoi komendant wojewódzki.

Obecnie sprawę niewłaściwego stroju funkcjonariuszy na służbie bada Wydział Kontroli. Sprawdzana jest kwestia wydania rozkazu policjantom. Poza kwestiami regulaminowymi istotne są także odczucia samych policjantów. Na forach internetowych policji roi się od oburzonych głosów. „Dlatego właśnie za 2 lata opuszczam tę firmę. Chyba że w kwietniu będą ze mnie chcieli zrobić króliczka wielkanocnego to odchodzę natychmiast” – pisze jedna z funkcjonariuszek. „Czy tylko dla mnie to żenujące? Robienie z funkcjonariuszy pajaców...” – pisze inny internauta. „Brawo, reaktywacja polskiej husarii, są lepsi od dronów” – wyśmiewa przebranie kolejny. "A ja im współczuję, mają pewnie rodziny do wyżywienia, a jak to mówią >>pan każe, sługa musi<<" – komentuje internautka.