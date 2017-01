Kukiz o Schetynie: Współczuję mu, on jest w fatalnej sytuacji

Lider ugrupowania Kukiz'15 mówił na antenie radiowej Jedynki, że w przypadku protestujących posłów mamy do czynienia „raczej nie z buntem, a z popłochem”. Paweł Kukiz wskazywał, że działania posłów opozycji wskazują na to, że są nieskoordynowane. – Albo też mają na celu wpisanie sobie w CV statusu męczennika – powiedział. – Czasami odnoszę wrażenie, że to jest zabawa w stan wojenny, robienie sobie jakiegoś punktu w CV: „leżałem kiedyś na styropianie” (śmiech), na takiej zasadzie, tak to wygląda. I ta grupa nie chce odpuścić – mówił lider Kukiz'15.



Zdanie Kukiza, sejmowy protest jest już na tym etapie, gdy jest bardziej „sprawą zdarzeniową, niż merytoryczną”. Kukiz wypowiedział się też na temat Grzegorza Schetyny, który sukcesywnie odmawia pojawienia się na spotkaniach liderów organizowanych przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. – Ja mu współczuję, on jest w fatalnej sytuacji. Tam (w Platformie Obywatelskiej – red.) są różne obozy, jest obóz pani Kopacz, Tusk może będzie wracał do Polski – wskazywał.



Kukiz powiedział również, że 16 grudnia ubiegłego roku, gdy wydarzenia w Sejmie zaczynały przyjmować coraz bardziej kuriozalny obrót, marszałek Sejmu Marek Kuchciński już wtedy „powinien był zwracać się z imienia i nazwiska do posłów”, którzy blokowali mównicę i nawoływać, by ją opuścili. – W przeciwnym razie, powinien mówić, że będzie zmuszony zastosować najwyższą z możliwych finansowych kar, czyli obcięcie uposażenia o połowę na trzy miesiące – wskazał. – Jeśli Ci posłowie nadal będą blokować mównicę, to należy koniecznie to zastosować – dodał.