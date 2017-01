Zmiany w edukacji. Wybrano koordynatora zespołu do spraw wdrażania reformy

Minister Anna Zalewska zdradziła, że w ciągu dwóch miesięcy odbyły się 1462 spotkania na temat reformy edukacji.

Zalewska poinformowała, że koordynatorem zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji będzie wiceminister Maciej Kopeć. Dodała, że do końca tego tygodnia MEN udostępni samorządom tzw. specuchwałę, czyli wzór uchwały projektu dostosowania sieci szkół do nowego systemu. – Sieć szkół będzie się przekształcać przez 5 lat – stwierdziła Zalewska.

Jest podpis prezydenta

W poniedziałek 9 stycznia Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej, że podpisał ustawy reformujące system oświaty. – Uważam, że ta reforma jest niezbędna – stwierdził prezydent.

Ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji narodowej poparło 230 posłów, 199 było przeciwnych zmiano, a 5 wstrzymało się od głosu. Dokument trafi do Senatu. Jeśli izba wyższa przyjmie ustawę bez rekomendowania poprawek, trafi ona do prezydenta, które zdecyduje o jej ewentualnym podpisaniu. Zakończenie tego procesu podpisem głowy państwa, oznacza będzie wstrzymanie rekrutacji do gimnazjów z dniem 1 września 2017 roku i początek „wygaszania” szkół gimnazjalnych.