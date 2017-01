Witold Waszczykowski pochwalił się spotkaniem z ministrem kraju, który...nie istnieje

Witold Waszczykowski przebywa obecnie z wizytą w Nowym Jorku, gdzie zajmuje się m.in. promocją kandydatury Polski na stanowisko niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018 i 2019. Głosowanie w tej sprawie jest planowane na czerwiec 2017 roku. Szef polskiej dyplomacji spotkał się m.in. z nowym sekretarzem ONZ Antonio Guterresem. Szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z dziennikarzami pochwalił się spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych z wielu państw m.in. Belize (państwo w Ameryce Środkowej leżące na półwyspie Jukatan, nad Morzem Karaibskim) czy san Escobar. – Mamy okazje prawie do 20 spotkań z różnymi ministrami. Z niektórymi chyba po raz pierwszy w historii naszej dyplomacji. Na przykład z takimi krajami, jak San Escobar albo Belize – powiedział Witold Waszczykowski dodając, że „każdy z tych krajów to jest jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ”. Warto jednak zauważyć, że kraj taki jak San Escobar nie istnieje na mapie świata. Próżno go również szukać wśród 193 państw, które są obecnie członkami ONZ.

Wpadka ministra Waszczykowskiego nie uszła uwadze internautów, którzy skomentowali na Twitterze słowa polityka PiS.