Posłowie PO zaatakowali posłanki PiS? Sensacyjne doniesienia ujawnione przez marszałka

– Mówiliśmy o aktualnej sytuacji politycznej, o tym co się dzieje w Sejmie, jak jutro będą wyglądały obrady następnego posiedzenia oraz o tym, co wydarzyło się 16 grudnia – mówił. – Ja jestem zbombardowany szokującymi informacjami od posłanek, które były zaatakowane przez posłów Platformy. Dla mnie jest to sytuacja dramatyczna. Jest to stężenie bulwersujące. To będzie wyjaśniała prokuratura. Jeśli to się potwierdzi to jest to dramatyczna sytuacja – zdradził marszałek Senatu. Nie chciał powiedzieć jednak, kto dokładnie i jakie posłanki zaatakował. Nie wiadomo też, jaki ten atak miał charakter.

– Nie było sytuacji w Europie podobnej, kiedy mniejszość chce wprowadzić liberum veto. Powinien powstać prawdziwy komitet obrony demokracji, PO łamie kodeks prawa cywilnego. Wyciągnęliśmy obydwie ręce do PO i opozycji – podkreślił Karczewski.

Jak mówił dalej marszałek Senatu, Schetyna dziś do niego zadzwonił, podziękował za zaproszenie i poinformował, że się na nim nie pojawi. – Schetyna powiedział, że byłby skłonny przyjść na spotkanie, gdyby było organizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę lub przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. A wychodząc od prezydenta mówił, że chciałby się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim – przypomniał. Dodał, że spotkanie było organizowane właśnie przez niego, ponieważ budżet jest teraz w Senacie. – Żałuje, że nie doszliśmy do porozumienia, ale Petru zmienił swój front – podkreślił i dodał, że mimo to cieszy się, że doszło do spotkania.