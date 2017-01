Prezydent wręczył nominacje dowódcy operacyjnemu i dowódcy WOT

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, akt mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz akt mianowania na stopień generała dywizji odebrał generał brygady Sławomir Wojciechowski, natomiast akt mianowania na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej odebrał generał brygady Wiesław Kukuła.

– To ważny dzień dla Panów Generałów, ale także dla Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita ma od dzisiaj nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ale i Rzeczpospolita ma dowódcę nowo utworzonej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej – mówił Duda wręczając nominacje generałom.

Przybliżając sylwetkę generała Sławomira Wojciechowskiego Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest on oficerem kompetentnym z bagażem doświadczeń zdobytych przez lata służby na wielu stanowiskach w kraju jak i poza granicami. Prezydent Duda podkreślił, że gen. bryg. Kukuła objął dowództwo nowo utworzonej formacji Sił Zbrojnych RP. – Formacji niezwykle ważnej, ponieważ jej utworzenie oznacza rozwój polskich sił zbrojnych, oznacza także pewien kolejny etap w historii polskiego wojska. Formacja ta ma za zadanie zbliżenie społeczeństwa do polskiej armii, zbliżenie społeczeństwa do służby wojskowej dla dobra Rzeczypospolitej – mówił.

– Jestem przekonany Panie generale, że będąc jej dowódcą zrealizuje Pan wszystkie założenia i cele jakie postawione zostały przed tą formacją (…), że będzie Pan umiał tak ułożyć ją w strukturze polskich wojsk, aby realizowała wszystkie swoje zadania wspierając zarazem wojska operacyjne – mówił Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

W dalszej części swojego przemówienia Prezydent Duda odnosząc się do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej podkreślił, że żołnierze tej formacji będą wykonywali zadanie nie tylko czysto bojowe, ale również będą wspierać polskie społeczeństwo. – To mają być Ci, którzy służą blisko obywatela, to mają być Ci obywatele, którzy służą Rzeczypospolitej w ramach polskiej armii (…). To ma być zbliżenie polskiego wojska do społeczeństwa i zarazem społeczeństwa do polskiej armii – podkreślił.

– Panowie Generałowie, to są zadania dziejowe w trudnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Rozwój polskiego wojska i wzmacnianie jego potencjału jest dzisiaj nie tylko potrzebą chwili, ale jest właśnie zadaniem dziejowym. Wierzę w to, że Panowie zrealizują to zadanie jak najlepiej. Wierzę w to, że także i my - jako ci, którzy od strony politycznej odpowiadają dzisiaj za polskie wojsko - zrealizujemy je ku chwale Rzeczypospolitej i ku jej potędze – zakończył prezydent.