Posłanka Nowoczesnej: Grzegorz Schetyna za naszymi plecami spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim

– Grzegorz Schetyna od 16 grudnia nie ma ani jednego pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej za naszymi plecami spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim – stwierdziła na antenie TVN 24 posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Zdaniem parlamentarzystki, która powołała się na informacje uzyskane od Ryszarda Petru, „Jarosław Kaczyński informował o rozmowie ze Schetyną w poniedziałek podczas spotkania z liderami partii politycznych, a we wtorek to powtórzył”. – Pytanie do Grzegorza Schetyny: o czym rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim? – przyznała posłanka dodając, że „w jej opinii lider PO zachowuje się jak primadonna i chowa głowę w piasek”.

Do słów posłanki Nowoczesnej odniósł się poseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Zdaniem posła „to bzdura i śmieszność”. – Szkoda komentować taką informację. Myślę, że będzie ktoś musiał połknąć język i będzie to mało przyjemne – powiedział. Halicki podkreślił, że żadnych rozmów między przewodniczącym Platformy Obywatelskiej i prezesem PiS nie było. –To śmieszne. Rożne rzeczy można mówić, ale bądźmy poważni – zaznaczył.

„Budżet, który został przyjęty w sali kolumnowej nie jest budżetem”

Lider PO poinformował, że zadzwonił do marszałka Karczewskiego i przekazał mu swoją decyzję o nieobecności podczas spotkania z liderami partii. – Budżet, który został przyjęty w sali kolumnowej nie jest budżetem. Rola Senatu jest inna, niż próbuje opisać ją senator Karczewski – tłumaczył Schetyna. – Marszałek Kuchciński jest osobą, która doprowadziła do tego konfliktu i go eskalowała. Jest drugą osobą w państwie i to on powinien być organizatorem spotkania – podkreślił Grzegorz Schetyna. – Trzeba mieć elementarny szacunek dla konstytucji i porządku prawnego – zaznaczył przewodniczący PO.

„Straszenie prokuraturą”

Grzegorz Schetyna zaznaczył, że nic się nie zmienia w kwestii protestu prowadzonego przez PO. – Jesteśmy na sali, czekamy na kontynuację 33. posiedzenia Sejmu. Jeżeli marszałek wróci do tego posiedzenia, będziemy nad tym pracować – stwierdził przewodniczący PO. Schetyna zapowiedział, że posłowie PO wezmą udział w jutrzejszym posiedzeniu, jeśli ono również odbywać się będzie w Sali Kolumnowej. – Taka decyzja marszałka Sejmu będzie eskalować konflikt – stwierdził. – Nigdy się nie zgodzimy, jako największy klub opozycyjny, na takie wypowiedzi, jakie miały miejsce wczoraj podczas wywiadu marszałka Sejmu, który straszył posłów odpowiedzialnością przed prokuraturą – zaznaczył Schetyna.