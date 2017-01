NA ŻYWO: 33. posiedzenie Senatu. „Przerwijmy to posiedzenie, nie pogłębiajmy kryzysu”

12:00

W związku z trwającymi w Sejmie negocjacjami i odroczeniem obrad Sejmu, także Senat zadecydował o przerwaniu posiedzenia - co najmniej do godziny 12:30.

09:33

Senatorowie rozpoczęli dyskusję na temat pracy więźniów. Do relacji na żywo wrócimy, kiedy Senat na powrót zajmie się ustawą budżetową. Tymczasem pilnie śledzimy wydarzenia w Sejmie, gdzie o godzinie 10:00 zbierze się prezydium Sejmu, a krótko przed godziną 12:00 Konwent Seniorów. Rozpoczęcie posiedzenia izby niższej zaplanowano na godzinę 12:00.

09:25

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz dopytywał marszałka Karczewskiego o przyczynę zamiany kolejności obrad. Zaznaczał, że jeszcze podczas Konwentu Seniorów na kilka minut przed rozpoczęciem obrad Senatu ustalono, iż posiedzenie Senatu rozpocznie się od omawiania kwestii budżetowych. – Dlaczego przesunięto obrady? – dopytywał Borusewicz.

Marszałek Karczewski wyjaśniał, że zmiana miała na względzie umożliwienie zgłoszenia propozycji poprawek do budżetu przez Platformę Obywatelską.

09:20

– Są różne ekspertyzy. Nie można mówić, że w tym wypadku nie ma wątpliwości. Trzeba ogłosić przerwę w tych obradach. Dać Sejmowi wyjaśnić sprawę – mówił senator Mieczysław Augustyn. – Skoro chcemy - a myślę, że jest to wolą wszystkich - uporządkować sytuację, przerwijmy to posiedzenie, doprowadźmy do uporządkowania sytuacji, nie pogłębiajmy kryzysu – apelował. Wnioskował także o przerwę w obradach do czasu uporządkowania kwestii ustaw przegłosowanych w Sejmie w Sali Kolumnowej 16 grudnia.

09:15

– Nie można pracować nad czymś co nie ma mocy prawnej. Senat jest izbą poważną – przekonywał z kolei senator Jan Rulewski

09:10

– W imieniu senatorów PO zgłaszam sprzeciw do wprowadzenia do porządku obrad ustawy budżetowej. Mamy zasadnicze wątpliwości co do legalności tych ustaw. Nielegalność ich została potwierdzona ekspertyzami. Jest to szwindel legislacyjny największy w historii wolnej Polski – mówił przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, senator Bogdan Klich.

– Przysięgaliśmy przestrzegać konstytucji i praw RP. Jeżeli dzisiaj będziemy rozpatrywać nielegalnie przyjęte ustawy, to będziemy przykładać rękę do tej nielegalności. Otóż senatorowie RP nie przyłożą ręki do czegoś, co jest nielegalne. W związku z tym to raczej Senat stałby się nielegalny, jeśli by nad nimi obradował. Nie ma takiej możliwości by w Senacie zalegalizować to, co jest nielegalne – stwierdził. – Wnoszę o to, aby projekt ustawy budżetowej zdjąć z porządku obrad – zakończył

09:00

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który na konferencji prasowej zapowiadał przegłosowanie bez poprawek ustawy budżetowej na 2017 rok, tuż przed godziną 9:00 zmienił zdanie i oświadczył, że do godziny 12:00 będzie czekał na propozycje opozycji.

– Czy będą poprawki budżetowe, czy ich nie będzie. Tego jeszcze nie wiem – oświadczył na konferencji prasowej tuż przed rozpoczęciem obrad Senatu marszałek Karczewski. – Czekamy na propozycje partii opozycyjnych na wniesienie poprawek do Senatu. Część jest absolutnie nie do przyjęcia. Część jest bardzo dobra, prospołeczna, jesteśmy gotowi je przyjąć – powiedział. Dodał, iż budżet przegłosowany będzie po godzinie 12.