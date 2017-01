PO nie uznaje 34. posiedzenia Sejmu, ale... zgłasza do niego pytania

O tym, że 33. posiedzenie Sejmu nie będzie kontynuowane poinformował na swoim profilu na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

„Nie opuścimy tej sali, jeśli będzie dalsze łamanie prawa”

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiadał na antenie radia TOK FM, że w przypadku próby zamknięcia 33. posiedzenia, politycy PO będą przy mównicy. – Nie opuścimy tej sali, jeśli będzie dalsze łamanie prawa. Będzie chodziło o stworzenie wrażenia, że wszystko jest w porządku. PiS będzie chciało stworzyć wrażenie, że Sejm pracuje normalnie. Mamy plan, mamy scenariusz. Jeśli będzie próba zamknięcia 33. posiedzenia i przejścia do 34. posiedzenia, to my będziemy przy mównicy. To jest oczywiste – powiedział w „Poranku TOK FM” Grzegorz Schetyna.

Pytania w sprawach bieżących

Mimo tego, że posłowie PO protestują przeciwko rozpoczęciu 34. posiedzenia Sejmu, na stronie niższej izby parlamentu można znaleźć informację o zgłoszeniu przez polityków Platformy Obywatelskiej pytań w sprawach bieżących.Posłanki Krystyna Szumilas i Urszula Augustyn chcą się zwrócić do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie chaosu związanego z wprowadzeniem reformy edukacji, narastających niepokojów społecznych i zapowiadanych strajków rodziców i nauczycieli. Z kolei Monika Wielichowska i Agnieszka Pomaska mają pytania do premier Beaty Szydło odnośnie zapowiedzi wyowiedzenia przez rzą PiS Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W sprawie braku reakcji rządu na protest głodowy mieszkańców Dobrzenia Wielkiego, którzy nie zgadzają się na przyłączenie ich gminy do Opola pytania do szefowej rząu chcą zadać posłowie Ryszard Wiliczyński, Tomasz Kostuś, Leszek Korzeniowski oraz Rajmund Miller.