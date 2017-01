Neumann o proteście posłów PO: Pieniędzmi nas nie wystraszą, głodem nas nie wezmą

– My ze spokojem czekamy na wznowienie obrad przez marszałka Kuchcińskiego. Na to jest nasza pełna zgoda. Pozwolimy mu wznowić obrady i rozpocząć dalsze procedowanie budżetu oraz głosowanie poprawek budżetowych. Nie ma możliwości rozpoczęcia kolejnego posiedzenia, kiedy nie ma zamkniętego poprzedniego. Tamto posiedzenie ma przerwę. Trzeba zakończyć przerwę i dokończyć głosowania – tłumaczył Sławomir Neumann dodając, że „Platforma Obywatelska nie będzie kryć oszustw popełnionych przez PiS”.

Sławomir Neumann podkreślił, że„w czasie konwentu seniorów, który odbędzie o godzinie, jasno i dość klarownie wyjaśni marszałkowi Kuchcińskiemu, że jest pełna zgoda na wznowienie obrad, dokończenie i legalne przegłosowanie budżetu”. – Jeśli nie, to będzie miał kłopot, bo my nie pozwolimy, żeby kryć oszustwa, które były robione przez PiS 16 grudnia w Sali Kolumnowej – tłumaczył. Polityk PO zapowiedział, że „posłowie będą blokować Sejm do momentu, kiedy jeszcze można naprawić złą decyzję PiS-u”. – Dopóki nie ma budżetu, można to zawrócić. To kwestia dobrej woli PiS – dodał szef klubu PO.

Szef klubu PO zaapelował również do polityków Nowoczesnej o to, aby również stanęli na mównicy. – Z nami na sali siedzą posłowie i posłanki Nowoczesnej i za to jesteśmy im wdzięczni. Wierzę w to, liczę i apeluję do posłów Nowoczesnej, żeby z nami stanęli na mównicy tak, jak 16 grudnia – zaznaczył. W opinii Neumanna „Ryszard Petru dał się trochę ograć Jarosławowi Kaczyńskiemu”. – Dał się wpuścić w kanał, który PiS przygotował. Myślał, że znaleziono światełko w tunelu. No nie znaleziono – podkreślił. Szef klubu PO stwierdził, że „Platforma stanęła przeciwko PiS-owi i przeciwko łamaniu zasad”. – Dzisiaj wierzę w to, że obok nas na mównicy sejmowej staną posłanki i posłowie Nowoczesnej, a być może posłowie i posłanki PSL – dodał polityk.

Zapytany o to, co posłowie PO zrobią, jeśli parlamentarzyści blokujący mównicę zostaną wykluczeni z obrad lub nałożone na nich zostaną kary pieniężne, Neumann stwierdził, że „pieniędzmi nas nie wystraszą, głodem nas nie wezmą”. – Platforma nie boi się PiS-u. Poradzimy sobie z marszałkiem Kuchcińskim. Radzimy sobie z nimi, lepiej lub gorzej, kilkanaście lat – przyznał.