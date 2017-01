Posłanka Nowoczesnej atakuje Schetynę: Zachowuje się jak struś i primadonna

– Spodziewaliśmy się, że możemy zanotować spadek w sondażach po dwóch dniach nieobecności Ryszarda Petru. Nie uważam jednak, że przegraliśmy w rozgrywce, która cały czas się toczy – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus. Przypomnijmy, z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla portalu Onet wynika, że PO znowu jest przed Nowoczesną. Partia Ryszarda Petru uzyskała 13,3 proc. poparcia.

– Podjęliśmy ryzykowną grę, która być może innym się nie podoba. Od 16 grudnia złożyliśmy kilka propozycji PiS-owi, które nic nie dały – stwierdziła posłanka Nowoczesnej. Jej zdaniem, jeśli nie da się rozmawiać, powinno się zrobić krok w tył. – Z naszej strony będzie to przyjęcie przez senatorów poprawek całej opozycji – dodała.

Scheuring-Wielgus oceniła, że żałuje, iż na spotkaniu liderów opozycji nie było Grzegorza Schetyny. – Ponoć spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim za naszymi plecami. To jest nie fair w stosunku do nas i mam o to żal – przyznała.

„Struś i primadonna”

– Grzegorz Schetyna jest liderem, który chowa głowę w piasek. Zachowuje się jak struś i primadonna. Wolę lidera, który siedzi przy stole, rozmawia i negocjuje. Schetyny nie było na rozmowie, gdzie można było znaleźć części wspólne. Uważam, że to jest tchórzostwo – powiedziała posłanka.