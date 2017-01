Tusk: Rolą władzy jest uczynienie znaczącego kroku, aby dać przestrzeń do kompromisu

– Wszyscy jednak obserwują to, co się dzieje także w polskim parlamencie, z niepokojem, a czasami z brakiem zrozumienia dla tej sytuacji. Odpowiedzialność zawsze w takich sytuacjach spoczywa w dużo większym stopniu na władzy, do tego nie ma żadnej wątpliwości – podkreślił szef Rady Europejskiej. – I to nie dotyczy tylko Polski, że to rolą władzy PiS, szefostwa parlamentu, jest uczynienie tego istotnego rzeczywiście znaczącego kroku, aby dać przestrzeń do kompromisu – dodał.

– Jest oczywiście druga rzecz. Być może w perspektywie najbliższego roku, a nie tygodnia, najważniejsza, tzn. pewność, że budżet naszego państwa został uchwalony we właściwy, legalny sposób. To dotyczy pieniędzy w wymiarze państwowym, indywidualnym i nie możemy pozwolić na to, żeby Polska była w tej przestrzeni ryzyka, że ma budżet, który nie do końca jest legalny – podkreślił.

Przypomnijmy, 16 grudnia przed Sejmem doszło do demonstracji w związku z wydarzeniami, które miały miejsce tego dnia w parlamencie. Wówczas część opozycji rozpoczęła trwający do tej pory protest w sali plenarnej. Politycy domagają się wolności mediów w parlamencie oraz powtórzenia głosowania m.in. nad ustawą budżetową, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej. Nie zgadzają się również z wykluczeniem z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Politycy spędzili na sali posiedzeń plenarnych święta oraz zapowiedzieli, że nie opuszczą jej do 11 stycznia.

Tuż przed rozpoczęciem sejmowego posiedzenia z 11 stycznia, PO złożyła na ręce marszałka Kuchcińskiego projekt uchwały „ws. rozwiązania kryzysu parlamentarnego i budżetowego”. Proponuje w nim cofnięcie się do godziny 15:42 z dnia 16 grudnia 2016 roku. Łącznie z projektem uchwały posłowie PO zaproponowali odłożenie rozpoczęcia posiedzenia Sejmu o tydzień, do 18 stycznia. Miałoby to dać partiom czas na wypracowanie porozumienia.