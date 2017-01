Ustawy dotyczące reformy edukacji opublikowane w Dzienniku Ustaw

Jest podpis prezydenta

W poniedziałek 9 stycznia Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej, że podpisał ustawy reformujące system oświaty. – Uważam, że ta reforma jest niezbędna – stwierdził prezydent.

Ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji narodowej poparło 230 posłów, 199 było przeciwnych zmiano, a 5 wstrzymało się od głosu. Dokument trafi do Senatu. Jeśli izba wyższa przyjmie ustawę bez rekomendowania poprawek, trafi ona do prezydenta, które zdecyduje o jej ewentualnym podpisaniu. Zakończenie tego procesu podpisem głowy państwa, oznacza wstrzymanie rekrutacji do gimnazjów z dniem 1 września 2017 roku i początek „wygaszania” szkół gimnazjalnych.

Co zakłada reforma edukacji?

Głównym założeniem reformy przyjętej przez rząd, a która zgodnie z planem ma zostać przyjęta przez Sejm na początku 2017 roku, będzie likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Pierwszym etapem zmian będzie stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez wstrzymanie rekrutacji do tego typu szkół i przyjmowanie uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, którzy w roku 2016/2017 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafią do klasy VII.

Ostatni rocznik objęty nauką w gimnazjach skończy w nich naukę w roku 2018/2019, dzięki czemu 1 września 2019 roku znikną gimnazja. Ich wygasanie może polegać na przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie go do takiej. Możliwe będzie także: przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum; przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Wydłużenie nauki w liceach obejmie lata 2019-2023. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.