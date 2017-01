Kaczyński dziękuje za przyjęcie budżetu i przypomina blokowanie mównicy przez Samoobronę

Przypomnijmy, mimo trwającego wciąż w Sejmie kryzysu i szukania przez jego strony porozumienia oraz planowanego posiedzenia Sejmu, na którym rozpatrzone miały zostać poprawki do budżetu, Senat przyjął dziś budżet bez poprawek. Zamyka to zatem prawną drogę do zmiany ustawy budżetowej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że ustawa budżetowa została teraz skierowana do prezydenta Andrzeja Dudy w celu jej podpisania.

– Mamy uchwalony budżet. Mam nadzieję, że w krótkim czasie już po podpisaniu przez prezydenta może zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw – a tak uchwalenie budżetu skomentował Jarosław Kaczyński. – Po drugie, chciałem powiedzieć, że jest rzeczą istotną z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu, żeby dzisiaj zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu. Mam nadzieje, że w nieodległym czasie zostanie otwarte kolejne posiedzenie i w ten sposób wszystkie wątpliwości - wszystko co było niezgodnymi działaniami - zostanie zakończone, bo to jest ważne dla przyszłości polskiej demokracji – wyjaśnił.

– Nie może opozycja blokować funkcjonowania parlamentu. A nikt nie możne udowodnić, że to co tutaj się działo (blokowanie mównicy przez opozycję - red.) było legalne. To było nielegalne i przeciwko polskiej demokracji. Bo cała ta walka toczy się przeciwko polskiej demokracji, żeby ta mniejszość mogła działać przeciw Polakom – stwierdził.

Dalej przypomniał, że nawet Borusewicz uznał, iż sprawa budżetu i dziennikarzy w Sejmie została zamknięta. – Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale to muszą być rozmowy dotyczące tego, żeby życie w Polsce było doprowadzone do normy. Te wszystkie zaczepki, akty łamania kultury... to było fatalne – dodał.

Pytany o to, co będzie się działo, jeżeli opozycja nadal będzie blokowała mównicę, stwierdził, że podjęte zostaną „odpowiednie działania” . Po chwili jednak doprecyzował, że podjęte w tym temacie kroki zależeć będą od marszałka. – Jako prawnik mogę powiedzieć, że blokowanie fotela marszałka to jest bardzo poważne przestępstwo. Mam nadzieje, że ci, którzy to robią, będą o tym pamiętali – powiedział prezes PiS i powołał się na konkretny artykuł. – Środki przymusu to nie moja decyzja. Ja tylko przypomnę co się działo, jak Sejm był blokowany przez Samoobronę – dodał.

