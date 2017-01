Pomagali Czeczenom nielegalnie przekraczać granicę. Przemytnicy trafią przed sąd

Z pomocy działających w Polsce przestępców przestępców w nielegalnym przekroczeniu granicy korzystali obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej. Członkowie rozbitej grupy przestępczej czerpali z procederu korzyści majątkowe. Akt oskarżenia obejmuje pięć osób, w tym przywódcę grupy, którym jest 35-letni Czeczen. Pozostali oskarżeni to obywatele Polski z województwa mazowieckiego.

Jak ustalili śledczy, grupa działała na przełomie 2014 i 2015 roku na terenie województw lubuskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W tym czasie oskarżeni zorganizowali nielegalny wyjazd z Polski co najmniej trzydziestu obywatelom Rosji narodowości czeczeńskiej. Zatrzymanym członkom grupy przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Akt oskarżenia skierował do sądu Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Sprawa była powierzona do prowadzenia funkcjonariuszom Wydziału Operacyjno–Śledczego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.